США внесли в санкционный список пять россиян и отряд спецназа

Власти Соединённых Штатов расширили санкции в отношении России. В санкционный список по закону Магнитского внесены пять россиян и спецотряд быстрого реагирования "Терек". Это следует из документа Минфина США.
В список внесены командир "Терека" Абузайд Висмурадов, Руслан Геремеев, Геннадий Каролов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.
Санкции по закону Магнитского вводятся в отношении тех иностранцев, которых США считают причастными к нарушению прав человека.
В апреле США вводили санкции против председателя Правительства Чечни. В марте Минфин США ужесточил антироссийские санкции по Украине, в чёрный список было включено восемь человек, в том числе замглавы погранслужбы ФСБ РФ. В феврале США пригрозили России новыми санкциями из-за Крыма.
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