Астролог предсказала усыновление в семье Меган Маркл и принца Гарри

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Астролог предсказала усыновление в семье Меган Маркл и принца Гарри

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Фото: © Instagram/sussexroyal

Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая. Мальчика назвали Арчи.

Астролог Джессика Адамс заявила, что семью Меган Маркл и принца Гарри в 2021 или 2022 году может ждать пополнение. Причём это может быть даже усыновление.

Рождение второго ребёнка, возможно даже усыновление из-за границы, предположительно произойдёт в семье в 2021 или 2022 году, — передаёт издание "Дни.ру" предсказание Адамс.

Кроме того, астролог рассказала, что Меган и Гарри в будущем проведут некие свои реформы в королевской семье с её устоявшимися правилами.

Напомним, первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая. Мальчика назвали Арчи.

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