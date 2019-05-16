Астролог предсказала усыновление в семье Меган Маркл и принца Гарри

Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая. Мальчика назвали Арчи.

Астролог Джессика Адамс заявила, что семью Меган Маркл и принца Гарри в 2021 или 2022 году может ждать пополнение. Причём это может быть даже усыновление.

— Рождение второго ребёнка, возможно даже усыновление из-за границы, предположительно произойдёт в семье в 2021 или 2022 году, — передаёт издание "Дни.ру" предсказание Адамс.

Кроме того, астролог рассказала, что Меган и Гарри в будущем проведут некие свои реформы в королевской семье с её устоявшимися правилами.

Напомним, первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая. Мальчика назвали Арчи.