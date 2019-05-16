В аэропорту Дубая разбился самолёт

В аэропорту Дубая сегодня небольшой винтовой самолёт потерпел крушение, погибли два человека из четырёх, находящихся на борту. Об этом сообщает пресс-служба Dubai Media Office.
Как рассказали там, погибли капитан двухмоторного винтового самолёта Diamond-43 и его помощник.
Самой вероятной причиной крушения названа техническая неполадка в самолёте.
По причине крушения в международном аэропорту Дубая задержали часть рейсов, некоторые были перенаправлены в аэропорт Dubai World Central. Сейчас аэропорт, в котором произошла трагедия, работает в обычном режиме.
Сообщается, что разбившийся самолёт вёл воздушное наблюдение и принадлежал компании Honeywell.
Ранее сообщалось, что частный самолёт на севере Мексики тоже потерпел крушение. На борту было 10 пассажиров и три члена экипажа.
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