В "Аэрофлоте" рассказали о подготовке пилотов сгоревшего "суперджета"

Там утверждают, что до 2018 года посадка всех SSJ осуществлялась только в ручном режиме.

Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 регулярно проходили подготовку по управлению самолётом в ручном режиме. Об этом заявили в "Аэрофлоте" РБК.

— Более того, программа переподготовки на воздушном судне SSJ-100 построена таким образом, что прежде всего отрабатываются навыки по управлению воздушным судном в режиме Direct Mode (ручной режим), — заверил представитель авиакомпании.

По его словам, с того момента, как в 2011 году "Аэрофлот" получил первые SSJ, до середины 2018-го все посадки самолётов этих моделей осуществлялись только в ручном режиме, но компьютеры управления при этом работали.

Это связано с тем, что допуск к выполнению автоматических посадок на Superjet был получен лишь в 2018 году.

— Но и после получения данного допуска подавляющее большинство посадок по-прежнему выполняется в ручном режиме, — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что по этой причине версия о недостатке практического опыта пилотирования в ручном режиме "не соответствует действительности".

"Суперджетом" управляли пилоты Денис Евдокимов и Максим Кузнецов. Самолёт направлялся из Шереметьево в Мурманск, однако сразу после взлёта запросил экстренную посадку. При приземлении лайнер ударился о землю и загорелся, погиб 41 человек. После авиакатастрофы "Аэрофлот" отменил уже более 50 рейсов SSJ-100.