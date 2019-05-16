В Google научились переводить текст голосом говорящего

Новый алгоритм Translatotron отличается более точным переводом и лучше справляется с личными именами.

В технологическом гиганте Google создали алгоритм, позволяющий переводить речь на другой язык, сохраняя голос говорящего.

— Translatotron исключает разделение задачи на отдельные этапы, что даёт несколько преимуществ перед каскадными системами, — пишет корпорация в своём блоге.

Голосовой ввод будет обрабатываться нейросетью как спектрограммой, после чего алгоритм будет генерировать на этой основе новую спектрограмму на новом языке.

В прошлом году переводчик Google обвинили в сексизме из-за того, что тот технические профессии намного реже относит к женщинам.