В Google научились переводить текст голосом говорящего

В технологическом гиганте Google создали алгоритм, позволяющий переводить речь на другой язык, сохраняя голос говорящего.
— Translatotron исключает разделение задачи на отдельные этапы, что даёт несколько преимуществ перед каскадными системами, — пишет корпорация в своём блоге.
Голосовой ввод будет обрабатываться нейросетью как спектрограммой, после чего алгоритм будет генерировать на этой основе новую спектрограмму на новом языке.
В прошлом году переводчик Google обвинили в сексизме из-за того, что тот технические профессии намного реже относит к женщинам.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени