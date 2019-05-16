Кадыров прокомментировал санкции США против отряда спецназа "Терек"

По мнению политика, подобные действия Вашингтона говорят о том, что американские политики "боятся маленькой Чечни".

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал санкции, введённые Соединёнными Штатами Америки в отношении отряда спецназа "Терек". В своём телеграм-канале он охарактеризовал эту новость как "покруче, чем обнаружение жизни на Марсе".

— Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд "Терек" к Магнитскому? "Терек" является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Это я заявляю со всей ответственностью, — возмутился Кадыров.

По его словам, то, что в Вашингтоне на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и командира Абузайда Висмурадова, это "убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки".

— Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Ради народа, ради Аллаха готовы умереть в бою с врагами нашего Отечества — России, врагами ислама, врагами Чечни и чеченского народа! — отметил политик.

Он указал, что сегодня "испортилось настроение у всей команды первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова".

— Каждый огорчён тем, что его нет в списках, состряпанных США. Поэтому команда приняла решение просить о внесении всех до единого в санкционный список! При этом официально довожу до сведения авторов этих писулек, что вы все есть в наших списках! Конечно, для простых граждан США и Европы двери в Чечню всегда открыты настежь! А тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю, если в ваших жилах есть хоть малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и ещё внукам рассказывали! — резюмировал Кадыров.

Напомним, США сегодня расширили санкции в отношении РФ. В санкционный список по закону Магнитского внесены пять россиян и специальный отряд быстрого реагирования "Терек".