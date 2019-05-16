Минэнерго РФ раскритиковало идею поставки газа Украине для продажи в Евросоюз

Текущий контракт предусматривает транзит топлива через Украину в Европу, но срок его действия истекает в 2019 году.

Москва выступает против идеи продажи газа Украине на восточной границе для того, чтобы Киев сам продавал газ в страны ЕС. Об этом сказал замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

— С какой стати я буду отдавать своих потребителей им? Ради чего, если я им 30 лет уже поставляю? — цитирует чиновника ТАСС.

Яновский напомнил, что текущий контракт предусматривает транзит топлива через Украину в Европу. Срок его действия истекает в 2019 году. Замминистра отметил, что Москва готова изменить объёмы и срок транзита, но Киев пока не может обеспечить конкурентоспособную цену передвижения.

Чиновник полагает, что у Киева и Москвы ещё есть время договориться о транзите. Замминистра подчеркнул, что чем ближе окончание контракта, тем больше желание сторон прийти к консенсусу. При этом он добавил, что любые договорённости не должны препятствовать разбирательству в арбитражном суде между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Как ранее сообщал Лайф, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает на возобновление переговоров с Россией относительно нового контракта о транзите газа уже в следующем месяце.