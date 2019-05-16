У москвича украли квартиру через Интернет

Неизвестные смогли переоформить недвижимость на себя, использовав электронную подпись.

Житель Москвы несколько лет жил в собственной квартире, но однажды обратил внимание, что в квитанциях изменилось имя собственника. Обратившись в МФЦ, он узнал, что уже год как собственноручно подарил её неизвестному из Башкирии. Этой историей поделилась его коллега в "Фейсбуке".

Всё началось около трёх лет назад, когда у героя истории умерла жена и его сын, будучи единственным наследником, предложил оформить недвижимость на него, а одинокий отец, в одиночку прописанный в московской квартире, не возражал.

После оформления документы легли в сейф до мая текущего года, когда, оплачивая коммунальные платежи, мужчина заметил чужую фамилию в квитанции. Подумав, что была допущена ошибка, он обратился в МФЦ, но там ему подтвердили смену собственника и сказали, что, возможно, сын втихаря продал недвижимость.

Лишь обратившись в Росреестр, мужчине удалось узнать, что, оказывается, он сам собственноручно подарил квартиру жителю Уфы, а сделка с обеих сторон была закреплена электронной подписью. При этом самой электронной подписи он никогда не получал и сделок с ней не проводил.

Примечательно, что в ведомстве затруднились ответить, какой нотариус оформил сделку, поскольку эта информация не отображается в базе данных. Каким образом мошенникам удалось дистанционно оформить чужую подпись на себя — загадка. Правда, осенью личный кабинет мужчины пытались взломать, он обращался в техподдержку, но там ответили, что "аномальных действий" не зафиксировано.

Потерпевший заявил в полицию.