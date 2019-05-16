Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи

Экспериментальная установка может уже в скором времени стать частью штатной бортовой системы.

Российские космонавты испытали систему получения технической воды из урины во время майских праздников на Международной космической станции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

— В то время как вся страна отдыхала в майские праздники, работа российских космонавтов на МКС практически не прерывалась. Экипаж был занят проведением научных экспериментов, сбором данных и поддержанием работоспособности космического "города" МКС, — сказано в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что один из проведённых экспериментов получил название "Сепарация", цель которого — получение из урины чистой воды. Жидкость планируется использовать только в технических нуждах, например, чтобы получать кислород.

В пресс-службе также рассказали, что скоро экспериментальная установка может стать штатной бортовой системой, дающей хорошую экономию для грузопотока.

— Помимо этого Олег Кононенко и Алексей Овчинин успели провести и небольшие ремонтные работы, заменив блок очистки атмосферы от углекислого газа в системе "Воздух", — сообщили в пресс-службе.

Более того, в России уже начались испытания космических шаттлов для туристов.