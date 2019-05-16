Россия внесла в Совбез ООН предложение по восстановлению сотрудничества по ОЗХО

Проект резолюции призывает "как можно скорее присоединиться к конвенции тем странам, которые до сих пор этого не сделали".

Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, которая призывает к восстановлению конструктивного взаимодействия стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), передаёт ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

— [Совет Безопасности] подчёркивает необходимость объединить усилия стран — членов ОЗХО по строгому следованию Конвенции [по запрещению химоружия] и выполнению их обязательств, избегая политизации, — сказано в тексте резолюции.

Совет Безопасности также призвал все стороны к сотрудничеству и "восстановлению духа консенсуса в ОЗХО", отмечается в документе.

В проекте России отметили ответственность стран — членов ОЗХО за соблюдение положений конвенции, в том числе и необходимость уничтожить запасы химоружия. Документ также призвал "как можно скорее присоединиться к конвенции тем странам, которые до сих пор этого не сделали".

Сейчас многие страны ведут активную борьбу с химическим оружием. Так, в июне 2018 года в ходе специальной сессии Конференции государств — участников ОЗХО было решено создать атрибутивный механизм в организации, который имеет право устанавливать виновных в применении химического оружия.

Многие страны, в свою очередь, инвестируют в борьбу с этой угрозой. Например, Великобритания выделила средства на учреждение Центра защиты от химического оружия.