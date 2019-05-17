Финский "вундеркинд" Какко лидирует в списке снайперов на ЧМ по хоккею

Сборная команда Финляндии в матче четвёртого тура групповой стадии чемпионата мира обыграла команду Дании со счётом 3:1. Автором одной из заброшенных шайб стал 18-летний Каапо Какко, лидирующий теперь в списке снайперов турнира.
Первыми взяли ворота соперников датчане, на 22-й минуте Мортен Мадсен воспользовался неразберихой на пятачке соперника и буквально затолкал шайбу в ворота.
Chaos reigns for @DKIshockey as Madsen gives them the lead on the PP#FINDEN #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 16 במאי 2019
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Однако радость датских болельщиков была недолгой: спустя буквально пару минут Какко, воспользовавшись моментом, вырвался из-под опеки, получил роскошную передачу от товарища по команде, обвёл защитника и положил шайбу в ворота за спиной у вратаря.
Kaapo Kakko just scored his sixth goal of the tournament and it may be his prettiest. 1-1. #IIHFworld #NHLDraft pic.twitter.com/msn7VZcENn— Steven Ellis (@StevenEllisTHN) 16 במאי 2019
После этого забивали уже только игроки сборной Финляндии, сперва Сакари Маннинен на 35-й минуте довёл счёт до 2:1, а затем Харри Песонен на 52-й минуте увеличил разрыв до двух очков, установив окончательный счёт в матче 3:1.
Примечательно, что 18-летний Каапо Какко после гола теперь делит первую строчку в списке снайперов турнира с россиянином Евгением Дадоновым — по шесть забитых шайб. Если ему удастся забить ещё один, то он повторит рекорд по голам для 18-летних игроков на ЧМ.
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