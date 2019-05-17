Жена Ярошенко рассказала, что лётчику необходимо дополнительное обследование

Супруга осуждённого сообщила, что врачам нужно проверить печень, поскольку явных улучшений после операции нет.

Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в американской тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), не почувствовал улучшения после того, как ему удалили опухоль желудка. Об этом рассказала его супруга Виктория Ярошенко ТАСС.

— Не могу сказать, что он чувствует себя лучше — как было, так и осталось. Врачи констатируют, что это печень и её нужно срочно обследовать, — сказала жена лётчика.

Она также отметила, что для нового обследования необходимо делать повторный запрос, ответ на который занимает неопределённое время.

Ранее лётчик обращался с заявлением о переводе в другую тюрьму, поскольку не получает необходимой помощи в Данбери. Ярошенко жаловался на зубные боли и проблемы с желудком, в конце апреля 2019 года ему начали оказывать медицинскую помощь, ему удалили несколько доброкачественных опухолей.

Напомним, в 2011 году в США Ярошенко приговорили к двадцати годам лишения свободы. Американские агенты якобы уличили россиянина в преступных намерениях в транспортировке кокаина. Россия, в свою очередь, добивается от США возвращения Ярошенко на родину.