Трамп намерен высылать из страны детей-мигрантов

Он также рассказал о планах заменить существующие грин-карты на визы нового типа — Build America Visa.

Президент США Дональд Трамп намерен внести изменения в миграционное законодательство и разрешить властям высылать из страны детей, которые проникли на территорию Соединённых Штатов без сопровождения родителей. Трансляцию его выступления вёл телеканал CBS.

По его словам, большинство мигрантов, около 65%, — это или дети без сопровождения взрослых, или взрослые с детьми. Американский лидер предлагает лишить родителей стимула отправлять детей через границы одних в надежде, что они смогут получить убежище в США и затем остаться там.

Помимо этого он также рассказал о планах заменить существующие грин-карты на визы нового типа — Build America Visa — и подчеркнул, что все желающие остаться в США должны сдавать экзамены и знать английский язык. Предполагается, что после изменений доля высококвалифицированных мигрантов возрастет с 12 до 57%.

Перспективы на принятие закона пока не определены, несогласные с ним нашлись как среди демократов, так и республиканцев. Однако, по мнению американского лидера, закон не только защищает границы США и самих американцев, но и позволяет семьям "воссоединяться у себя дома".