Замглавы Администрации Президента Украины ушёл в отставку

Он назвал себя сторонником европейской демократической традиции и указал, что "не держится за власть и кресло".

Замглавы Администрации Президента Украины по вопросам внешней политики Константин Елисеев ушёл в отставку. Об этом он сказал в эфире украинского канала "Прямой".

— Я подал заявление об отставке, чтобы освободить пространство для новой команды... Я сторонник европейской демократической традиции. Мы не держимся за власть и кресло, — пояснил он.

Елисеев добавил, что подал заявление об отставке, когда была названа дата инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.

Пётр Порошенко уже подписал указ об увольнении. Документ размещён на сайте украинского лидера.