СК проверяет данные о девочке, оставленной в московской поликлинике

Следственный комитет России проводит проверку по сообщениям о том, что в одной из поликлиник города Москвы женщина оставила маленькую девочку и скрылась. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.

— Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, устанавливаются родственники девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребёнок до выяснения всех обстоятельств направлен в медицинское учреждение.

Как уже сообщал Лайф, в детской поликлинике на Бутырской улице оставили маленькую девочку.