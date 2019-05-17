Посольство России отметило учащение случаев предвзятости пограничников Британии

Дипломатов РФ задерживают при прохождении паспортного контроля для выяснения подробностей их трудовой деятельности.

Посольство России не видит улучшения условий работы своих дипломатов в Великобритании, а также изменения ситуации с выдачей виз. Наоборот, отмечается увеличение числа случаев, когда британские пограничники относились с предвзятостью к российским сотрудникам посольства. Об этом сообщается в комментарии пресс-службы Посольства РФ.

— Несмотря на отдельные заявления британских властей, качественного улучшения ситуации мы не наблюдаем. Более того, в некоторых аспектах она даже ухудшается, — сказано в комментарии.

В посольстве отмечается, что действия британской стороны бессистемны и выражены в выборочном задержании дипломатов и гостей посольства при прохождении паспортного контроля "для выяснения подробностей их трудовой деятельности, а также чувствительной информации о работе посольства".

— Зачастую в подобных ситуациях пограничники фактически угрожают отказом во въезде в страну. Такие собеседования порой растягиваются на продолжительное время, имеют место случаи временного изъятия паспортов, лишение возможности позвонить в посольство, — подчеркнули в диппредставительстве.

Кроме того, сотрудники российского посольства неоднократно обращались к британской стороне, обозначая неприемлемость таких опросов. Однако за последнее время зарегистрировано 14 случаев пристрастного отношения представителей пограничной службы Великобритании.

— Российская сторона оставляет за собой право на принятие мер в порядке взаимности, — добавили в комментарии.

В МИД России недавно сообщали о том, что США не выдали визы российским дипломатам, которые собирались участвовать в Конференции ООН.