Анестезиолог нарочно травил пациентов, чтобы потом показательно спасти их

По версии следствия, мужчиной двигал "синдром пожарного" — неуёмное желание совершить героический поступок, спасти чью-то жизнь.

Врач-анестезиолог Фредерик Пешье из французского города Безансон обвиняется региональной прокуратурой в 24 случаях намеренного отравления пациентов во время операций. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сообщается, что первые обвинения в адрес доктора были выдвинуты ещё в 2017 году, с тех пор он находился под следствием, и за два года прокурорам удалось обнаружить ещё 17 странных смертей во время операций под общей анестезией, на которых Пешье отвечал за ввод наркоза.

Во время обысков в клинике, где работал Пешье, были обнаружены две ёмкости с летальными объёмами калия и лидокаина, которые доктор, предположительно, вводил в кровь своих пациентов. Хотя сам он категорически отрицает свою причастность к отравлениям.

Говорить о мотивах, побудивших мужчину на такие действия, сложно, но пока основной версией следствия является "синдром пожарного". Предположительно, Пешье нарочно травил пациентов, чтобы, когда у тех во время рядовой операции останавливалось сердце, доктор смог проявить свой талант реаниматолога и "спасти жизнь".

По прошлым обвинениям мужчина был оставлен на свободе под судебным надзором, однако теперь прокуратура ходатайствует о его аресте. В случае если его вина будет доказана, предприимчивому доктору грозит пожизненно заключение.