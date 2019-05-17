СК проверяет информацию о неработающих лифтах в Пензе

Следственный комитет России проверяет информацию о том, что компания-подрядчик уже на семь месяцев задерживает ввод в эксплуатацию лифтов, заменённых по программе капремонта в доме № 30а по улице Карпинского в Пензе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

— Супружеская пара — ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в этом доме на седьмом этаже, фактически оказались заложниками ситуации, поскольку по состоянию своего здоровья не могли без лифта выйти из дома. ...незамедлительно организовано проведение проверки по данному факту по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президенту РФ Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ пожаловались на то, что семья ветеранов семь месяцев не могла выйти из дома в Пензе из-за ремонта лифта.