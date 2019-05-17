В Мексике жестоко убит ещё один журналист

Тело мужчины нашли на одной из улиц курортного города с пулевыми ранениями и следами побоев.

Репортёра Франсиско Ромеро Диаса убили в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо, информирует портал Universal.

По информации местных властей, тело мужчины нашли на одной из улиц города с пулевыми ранениями и следами побоев.

Ранее Ромеро Диас сообщал об угрозах, поступавших в его адрес. Он получил защиту по спецпрограмме для активистов в области прав человека и журналистов и покинул штат, но затем вернулся.

По данным Национальной комиссии по правам человека, с 2000 года в стране было убито более 140 журналистов, ещё 21 сотрудник СМИ с 2005 года пропал без вести.