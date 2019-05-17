Скончался архитектор — создатель пирамиды Лувра

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин скончался на 103-м году жизни. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на слова его сына.

Отмечается, что архитектор умер в ночь со среды на четверг. 26 апреля он отметил своё 102-летие.

Архитектор прославился благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. 20-метровое здание из стекла и металла создавалось по его проекту, по инициативе тогдашнего президента страны Франсуа Миттерана в 1985–1989 годах. Кроме того, Бэй Юймин — автор проектов здания Зала славы рок-н-ролла в Кливленде, башни банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке и многих других.