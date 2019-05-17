Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг вновь заключили под стражу

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вновь была заключена под стражу после повторного отказа дать показания по делу организации и её основателя Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает газета The Hill

По информации журналистов, Мэннинг явилась в суд, чтобы оспорить повестку с требование обязательной явки для дачи показаний. Отмечается, что она уже проходила аналогичную процедуру в марте, точно также отказавшись давать показания перед большим жюри присяжных, за что была заключена под стражу на два месяца, она была освобождена 9 мая.

Оба раза Мэннинг утверждала, что не желает выступать перед жюри, поскольку её показания имеют личный характер. Также, по её словам, новые вопросы от присяжных не сильно отличаются от тех, на которые она отвечала ранее, а значит получить на них ответ можно и посмотрев записи. Она подчёркивает, что не намерена сотрудничать со следователями.

Рядовой первого класса сухопутных войск США Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, и видеофайлов, раскрывающих подробности операции США в Ираке.

В 2013 году его приговорили к 35 годам заключения. Спустя два года заключения он меняет пол на женский, а имя — на Челси. В 2017 году по решению президента Обамы она была помилована и отпущена на свободу.