WADA готовит "ряд громких дел" после обработки данных из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть своё первое дело в ближайшие недели на основании информации московской антидопинговой лаборатории, заявил глава департамента расследований организации Гюнтер Юнгер, чьи слова приводит портал Inside the Games.

На заседании учредителей WADA глава департамента сообщил, что "процесс подготовки ряда громких дел уже начался". Он добавил, что по итогам первого анализа данных лаборатории Москвы была обнаружена "высокая степень их соответствия" с теми данными, которые были получены ранее из конфиденциального источника. Юнгер отметил, что эта информация послужит "самым важным и лучшим доказательством" при ведении дел.

Российское антидопинговое агентство восстановила статус соответствия в сентябре 2018 года по решению исполкома WADA. Российская сторона обязалась предоставить доступ к базе данных лаборатории Москвы до конца 2018 года, однако не уложилось в срок из-за проблем с оборудованием. Несмотря на это, всемирная организация не стала лишать российскую статуса соответствия.