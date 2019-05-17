На Кубе назвали причину крушения лайнера со 113 пассажирами в 2018 году

В ходе проведённого расследования было установлено, что наиболее вероятной причиной крушения лайнера Boeing 737 18 мая 2018 года на Кубе стала ошибка экипажа, следует из заключения Института гражданской авиации Кубы (IACC).

— Наиболее вероятной причиной аварии были действия экипажа и их ошибки в расчётах веса и баланса, что привело к потере управления и крушению самолёта на этапе взлёта, — приводит текст документа газета Granma.

Los fotógrafos de @AFPphoto, en el lugar del accidente del Boeing 737 de Cubana de Aviación que se estrelló con 104 pasajeros a bordo poco después de despegar desde La Habana #AFP pic.twitter.com/BQT3noa1Cx — Agence France-Presse (@AFPespanol) 18 במאי 2018

В мае прошлого года лайнер Boeing 737-200 авиакомпании Cubana de Aviacion рухнул на землю вскоре после взлёта из аэропорта Гаваны. На борту самолёта находилось 113 человек, выжить удалось только одному. Ранее причиной трагедии называлась техническая неисправность самолёта.