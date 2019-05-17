В России начались испытания пайков для экипажа лунной миссии

Российские учёные завершили разработку и перешли к этапу тестирования новых продуктовых пайков для российского космического корабля "Федерация", который в ближайшем будущем должен отправиться с миссией на Луну. Об этом сообщил главный конструктор космического питания, директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский.

— Мы разработали рацион для корабля. Он сейчас проходит испытания, — приводит его слова РИА "Новости".

Добровольский уточнил, что новый рацион планировалось разрабатывать, что называется, "с нуля", однако позже от этой идеи отказались и решили использовать продукты, разработанные для экипажей кораблей "Союз" и МКС.

Космическое меню рассчитано на девять суток пребывания экипажа и составлено таким образом, чтобы космонавты получали по 2,7–3 тысячи калорий ежесуточно. В него входят блюда в порошкообразном виде, которые нужно заливать водой.

Ранее Лайф сообщал, что в РФ началась сборка корпуса первого корабля "Федерация". Как сообщил глава "Роскосмоса", нынешнее название корабля не окончательное и оно может быть изменено. Позже стали известны возможные варианты.