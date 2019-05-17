Кадыров заявил, что США играют в санкции, хотя у них самих "рыльце в пуху"

Глава Чечни Рамзан Кадыров после внесения членов специального отряда быстрого реагирования "Терек" в список американских санкций заявил в своём твиттере, что США продолжают играть в санкции, хотя у них самих "рыльце в пуху".

— США продолжили детские игры в санкции. На их совести миллионы жертв, уничтоженные страны, народы, Вьетнам, Корея, Афганистан, Сирия, Ирак, Ливия. А сколько провокаций, свергнутых правительств, подготовленных главарей террористов вроде Бен Ладена, не сосчитать. Рыльце в пуху! — возмутился чеченский политик.

Ранее Кадыров заявил, что санкции Вашингтона говорят о том, что американские политики "боятся маленькой Чечни".

Напомним, в санкционный список по закону Магнитского были внесены пятеро россиян и спецотряд быстрого реагирования "Терек".