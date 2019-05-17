Лазарев выступит в первой части финала Евровидения под пятым номером

Певец Сергей Лазарев будет представлять Россию в первой части финала Евровидения-2019 под пятым номером, сказано на официальном сайте конкурса.
Он также поблагодарил поклонников за отданные голоса во время пресс-конференции после полуфинала.
— Спасибо всем, кто голосовал за меня! Признаться, я нервничал сегодня во время выступления. Это было волнительно, — сказал певец.
Помимо России в следующий тур прошли участники из Швеции, Северной Македонии, Нидерландов, Азербайджана, Дании, Норвегии, Албании, Швейцарии и Мальты.
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