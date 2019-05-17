В Архангельске горят два многоквартирных дома — видео

На Кегострове в Архангельске произошёл крупный пожар в жилом многоквартирном двухэтажном доме.
Как стало известно Лайфу, здание выгорело полностью, огонь перекинулся также на соседний дом, который пожарные сейчас пытаются потушить.
О пострадавших и площади пожара информации пока нет, но, со слов очевидцев, люди прыгали из окон, спасаясь от огня.
Как пишут пользователи социальных сетей, неизвестна судьба одной пожилой женщины, которую не видели с начала пожара.
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