В Архангельске горят два многоквартирных дома — видео

Одно здание выгорело полностью, огонь перекинулся на соседний дом, который пожарные сейчас пытаются потушить.

На Кегострове в Архангельске произошёл крупный пожар в жилом многоквартирном двухэтажном доме.

Как стало известно Лайфу, здание выгорело полностью, огонь перекинулся также на соседний дом, который пожарные сейчас пытаются потушить.

О пострадавших и площади пожара информации пока нет, но, со слов очевидцев, люди прыгали из окон, спасаясь от огня.

Как пишут пользователи социальных сетей, неизвестна судьба одной пожилой женщины, которую не видели с начала пожара.