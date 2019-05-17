Россия намерена ответить США на санкции против отряда спецназа "Терек"

Россия не оставит без внимания и примет соответствующие меры в ответ на решение американского Минфина ввести санкции против ещё пятерых россиян, а также спецотряда быстрого реагирования "Терек". Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

— За этими шагами последуют ответные меры. Мы всегда отмечали, что это не наш выбор, отвечая таким образом, — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что подобные попытки введения "односторонних принудительных мер" едва ли соответствуют международному праву, и поэтому не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения двух стран.

Также действия американской стороны не совсем соответствуют "позитивному прогнозу" российско-американских отношений после переговоров с участием Владимира Путина и Сергея Лаврова в Сочи.

Кроме того, в дипмиссии заявили, что санкции против спецотряда "Терек" из Чеченской Республики, вероятно, нацелены на осложнение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом либо указывают на страх Вашингтона перед тем, что подразделение способно действовать в Арктике.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал сообщения о введении этих санкций новостью "покруче, чем обнаружение жизни на Марсе".