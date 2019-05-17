СМИ: В кабмине не поддержали единый сбор с покупок в зарубежных онлайн-магазинах

По заявлению замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова, это будет кардинальной мерой, которая может способствовать росту цен.

Минкомсвязь и Минпромторг России не одобрили предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) назначить единый сбор в размере 15% стоимости от покупок в иностранных интернет-магазинах, передаёт газета "Известия".

Замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов сообщил, что введение сбора будет кардинальной мерой, которая может способствовать росту цен.

— Скорее всего, она приведёт к увеличению нагрузки на конечных потребителей — с учётом потенциального роста цены на импортную продукцию, — сказал он.

Мамонов отметил, что даже при решении реализовать такую меру введение сбора создало бы экономический эффект лишь при его использовании на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В пресс-службе изданию рассказали, что министерство считает целесообразным придерживаться правил ЕАЭС, согласно которым порог беспошлинного ввоза в Россию покупок из иностранных интернет-магазинов составляет пятьсот евро. При этом вес товара не должен превышать 31 кг.