Новые маршруты электробусов появятся в трёх округах Москвы

На севере, северо-востоке и северо-западе Москвы запланирован запуск новых маршрутов электробусов. Об этом сообщил замглавы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.
— Сейчас сетка находится в формировании по дальнейшим маршрутам, — приводит слова Пронина агентство "Москва".
Столичный электробус стал обладателем премии "Автомобиль года". До конца текущего года число электробусов возрастёт ещё на 300 штук.
Отметим, Москва недавно стала первой среди европейских городов по числу электробусов.
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