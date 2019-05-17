Два ракетных эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

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Два ракетных эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

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Фото: © Wikipedia

Два ракетных эсминца Военно-морских сил США — McFaul и Gonzalez — 16 мая преодолели Ормузский пролив и вошли в Персидский залив. Об этом информирует Военно-морской институт США.

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири в апреле заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив для экспорта нефти, если лишится возможности использовать его. США после этого призвали Иран обеспечить свободу судоходства и транспортировки энергетических ресурсов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

Через Ормузский пролив осуществляется большая часть нефтеперевозок стран Персидского залива.

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