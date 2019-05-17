Мадонна выступит с новой песней Future на финале Евровидения

Как рассказали организаторы, зрители конкурса первыми услышат сингл из её последнего альбома Madame X.

В финале Евровидения-2019 американская певица Мадонна представит свой новый сингл Future, записанный совместно с артистом Quavo. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

— Мадонна исполнит две песни в финале песенного конкурса "Евровидение-2019" 18 мая: популярный хит 1989 года Like A Prayer и эксклюзивную композицию Future, которую она исполнит вместе с американским рэпером Quavo, — сказано в сообщении.

По данным организаторов, зрители Евровидения первыми услышат новую песню Мадонны из её последнего альбома Madame X. В этом году исполняется 30 лет с момента выхода её знаменитого альбома Like A Player. В связи с этим Мадонна решила представить сингл на сцене международного конкурса в Израиле.

Напомним, финал Евровидения состоится в субботу, 18 мая. По итогам жеребьёвки российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части конкурса.