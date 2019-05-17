Продажи 5G-смартфонов Huawei начнутся в Британии в июне

Ожидается, что уже 3-го числа в семи городах страны будут работать мобильные сети последнего поколения.

Китайский производитель электроники Huawei презентовал широкой публике свой новый смартфон Mate 20 X с поддержкой сетей пятого поколения (5G) и объявил о планах начать продажи аппарата на территории Британии уже в июне текущего года, несмотря на сложности, возникающие у компании в этой стране.

Новинка станет первым коммерческим смартфоном с поддержкой 5G. 7,2-дюймовый гаджет будет оснащён флагманским чипом Kirin 980 и 5G-модемом Balong 5000, которые обеспечат скорость передачи сотовых данных со скоростью до 6,5 гигабита в секунду.

Для любителей не только высокоскоростного соединения, но и качественных фотографий новинка будет оснащена камерой с тремя объективами, при этом ёмкость аккумулятора составит 4200 миллиампер-час. Стоимость устройства составит 999 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что связь пятого поколения должна появиться на территории Великобритании уже 3 июля. Изначально оператор сотовой связи Vodafone планирует запустить её в семи городах: Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Глазго, Манчестере и Ливерпуле, к концу года этот список будет расширен.