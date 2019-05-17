При обрушении здания в Шанхае погибло не менее 10 человек

В момент инцидента в здании было более 20 рабочих, точное число пострадавших не приводится.

Спасатели смогли найти и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из которых позднее умерли в больнице из-за полученных травм. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные местных властей.

ЧП произошло в первой половине дня 16 апреля в городском районе Чаннин на улице Чжаохуа — рухнула стена старой фабрики, где шли работы по её подготовке к сносу. В момент инцидента в здании было более 20 рабочих. Точное число находящихся в больницах пострадавших не приводится.

На месте происшествия завершаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров.