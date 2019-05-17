В России сняли с постановки на учёт почти 70 тысяч мигрантов

В России в прошлом году более чем 68 тысяч человек сняли с фиктивной постановки на учёт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя миграционного управления МВД Юрия Конобеевского.

По его словам, правоохранители фиксируют случаи, когда небольшая гостиница с 10–15 номерами ставит на миграционный учёт "десятки тысяч людей".

— Работа активно ведётся. К примеру, в прошлом году с фиктивной постановки на миграционный учёт было снято больше 68 тысяч человек, это почти в три раза увеличение по сравнению с 2017 годом, — сказал он.

Представитель МВД отметил, что с начала 2019 года "показатель увеличен почти в семь раз".

В феврале Лайф сообщал, что директор гостиницы в Архангельском переулке Москвы незаконно поставил на учёт 2755 иностранцев, при этом не предоставив им жилья.