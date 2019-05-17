Помпео назвал очень успешными переговоры с Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи были весьма успешными. Об этом он заявил в интервью Fox News Radio.

— Мы туда поехали ради очень субстантивной повестки переговоров, которая оказалась успешной, — сказал он.

По словам американского политика, сотрудничество двух держав полезно для граждан обеих стран.

— Когда я был директором ЦРУ, мы боролись с терроризмом по всему миру, передавая между нашими странами информацию о терроризме. Я совершенно точно знаю, что мы обеспечивали безопасность американцев в результате сведений, которые предоставляли нам русские, и я также знаю, что мы спасли жизни русских с помощью сведений, которыми обладали мы, — добавил госсекретарь.

Дипломат отметил, что именно поэтому сотрудничество в борьбе с терроризмом — наряду с темами Афганистана и КНДР — является одной из основных областей, в которой США и РФ могут взаимодействовать.

Позже в Кремле заявили, что переговоры прошли без "прорывов", но с деловым настроем. Сам Помпео назвал встречу с российским лидером позитивным шагом вперёд.

Напомним, 14 мая Майк Помпео прибыл с визитом в Сочи. Его встреча с Владимиром Путиным длилась чуть более полутора часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о темах, которые обсудили стороны, также был затронут вопрос о возможной встрече глав России и США.