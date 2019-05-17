Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией, но снизил пошлины на сталь

Президент США Дональд Трамп прекратил льготный статус Турции в торговле с Соединёнными штатами, благодаря которому некоторые товары ввозились в США без пошлин, и вместе с этим вдвое снизил тарифы на ввоз турецкой стали. Об этом говорится в распространённом заявлении Белого дома.

По мнению американского лидера, уровень экономического развития позволяет отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции как развивающейся страны-бенефициара. Отмечается, что о своём решении он уведомил турецкие власти и Конгресс США заблаговременно, 4 марта.

Торговый представитель США в начале апреля сообщил, что по заданию президента в его ведомстве начали пересмотр участия Турции и Индии в программе преференции для импорта. В первом случае вызывала опасения невозможность предоставления доступа американских товаров на индийский рынок, а во втором — "экономическая развитость" Турции.

В то же время американский лидер принял решение снизить почти в два раза пошлины на турецкую сталь — до 25%. Отмечается, что в прошлом году Трамп повышал тарифы с целью оказать влияние на турецкие власти по вопросу освобождения пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в Турции в причастности к организации госпереворота, а также из-за покупки российских ЗРК С-400 и разногласий по Сирии.