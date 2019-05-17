В Паттайе дельфины из Чёрного моря будут лечить особенных детей

Пока новый дельфинарий работал несколько недель в тестовом режиме, полноценная терапия начнётся после окончания формальностей.

Черноморские дельфины будут лечить детей с особенностями развития в Паттайе, Таиланд. Отмечается, что это будет первый дельфинарий с программой дельфинотерапии в Юго-Восточной Азии, сообщает РИА "Новости".

Дельфинарий основала таиландско-российская компания Dolphins Bay Pattaya, её основные учредители — супруги Сатхирапхонг и Ольга На Такуатунг.

— В мире давно известны программы лечения детей с отставанием в развитии, детей с аутизмом и другими расстройствами с помощью дельфинов. Эта терапия, основанная на всплеске положительных эмоций у ребёнка от общения с дельфинами, давно доказала свою состоятельность, — рассказал Сатхирапхонг На Такуатунг.

По его словам, дети, которые отстают от сверстников в развитии речи, часто начинают говорить после нескольких сеансов. Собеседник агентства также объяснил, что, в отличие от дельфинария на Пхукете, они строят два бассейна: один в качестве развлечения для туристов, а другой — для плавания детей с дельфинами и дельфинотерапии.

Торжественное открытие дельфинария состоялось 12 мая. Однако в тестовом режиме он работал уже несколько недель.

— Оба бассейна работают: в большом идёт шоу-программа, а в малом пока организовано для детей плавание с дельфинами под присмотром опытных инструкторов. Это очень полезная для детей процедура, но, конечно, пока не полноценный курс лечения, — отметил На Такуатунг.

Он добавил, что полноценная терапия начнётся сразу после окончания всех формальностей, с детьми будут работать врачи с Украины, имеющие большой опыт в дельфинотерапии.

Жена собеседника рассказала, что украинские тренеры и врачи привыкли работать именно с черноморскими дельфинами.

— У нас все дельфины черноморские, рождённые и воспитанные в дельфинариях, они все "артисты" и "врачи" в третьем поколении, — добавила она.

Основная часть бизнеса супругов находится в Пхукете, однако дельфинарий они решили открыть именно в Паттайе, поскольку город находится недалеко от Бангкока.

Однако недавно Лайф писал о том, что московские биологи призвали запретить дельфинотерапию. По их словам, лечение может быть опасно и для животных, и для детей.