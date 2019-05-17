Кинолог объяснил, как правильно выбирать щенка

Люди, решившие завести четвероногого друга, в первую очередь должны определиться с породой.

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что необходимо делать людям, которые приняли решение впервые завести собаку. Его слова приводит РИА "Новости".

По мнению эксперта, люди, решившие завести питомца, в первую очередь должны выбрать породу. О понравившихся породах надо узнать как можно больше, выяснить характеристики, убедиться, что эта собака подойдёт всем членам семьи. В том числе, отметил он, можно сходить на выставку и посмотреть животных там.

Кроме того, необходимо тщательно подойти к выбору питомника, где человек планирует взять щенка. Нужно изучить его историю, узнать, в каких конкурсах и выставках принимали участие собаки заводчика и каких успехов они добивались.

— Важно увидеть, как там содержатся все собаки, как они выглядят. Очень важно провести какое-то время со щенками, чтобы понаблюдать за ними, посмотреть, как они общаются друг с другом и с людьми, — рассказывает Голубев.

Затем следует приступать к выбору собаки. Эксперт настаивает, что нужно обратить серьёзное внимание на внешний вид: здоровые щенки крепко стоят на ногах, имеют ясные глаза и блестящую шерсть.

— Они подвижны, активны, готовы общаться с людьми, охотно едят и играют, — резюмировал специалист.

При этом, по его словам, нужно помнить, что хозяин несёт ответственность за собаку, которая в дальнейшем должна стать не проблемой, а другом семьи.