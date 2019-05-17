Под Хабаровском многодетная мать пыталась выбросить малыша в окно

По словам женщины в суде, она вовсе не желала зла своему ребёнку, а всего лишь была пьяна.

В селе Ильинка Хабаровского района многодетная мать приговорена к шести годам колонии общего режима за попытку задушить и выбросить с балкона своего девятимесячного сына, сообщает прокуратура края.

— В апреле 2018 года 27-летняя женщина, находясь в квартире по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, схватила плачущего девятимесячного сына, швырнула на диван и, желая удушить его, с силой прижала к его лицу подушку, — поясняется в сообщении.

Затем она вынесла мальчика на балкон на четвёртом этаже дома и открыла окно, желая выбросить малыша. Её остановил сожитель.

Женщина заявила в суде, что не делала этого и смерти мальчику не желала. Она признала лишь, что была пьяна.

Гособвинитель просил для подсудимой семь лет заключения в колонии общего режима. Суд назначил ей шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.