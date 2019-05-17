В Британии избили школьника из Латвии с криками "Поезжай обратно в Россию!"

Двенадцатилетнего мальчика из Латвии избили в школе графства Мерсисайд в Великобритании с криками "Поезжай обратно в Россию!". Об этом рассказал местный портал Liverpool Echo.
Эдварда Пургайлиса избили в школьной столовой, когда тот покупал себе обед. На него напал один учащийся, а другой в это время закричал: "Поезжай обратно в Россию!", при этом назвав его оскорбительным словом.
Ребёнок получил множество ударов по голове и из-за этого чуть не потерял сознание. Однако, по его словам, он никак не провоцировал других детей.
Сотрудники полиции приступили к расследованию происшествия, к ним присоединилось руководство школы. Мальчика доставили в детскую больницу.
По словам матери школьника, их семья переехала в Великобританию шесть лет назад в поисках работы.
Ранее в Подмосковье пенсионер пригласил к себе в гости ребёнка и избил его.
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