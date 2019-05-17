В Британии избили школьника из Латвии с криками "Поезжай обратно в Россию!"

Ребёнок получил множество ударов по голове, и его доставили в детскую больницу.

Двенадцатилетнего мальчика из Латвии избили в школе графства Мерсисайд в Великобритании с криками "Поезжай обратно в Россию!". Об этом рассказал местный портал Liverpool Echo.

Эдварда Пургайлиса избили в школьной столовой, когда тот покупал себе обед. На него напал один учащийся, а другой в это время закричал: "Поезжай обратно в Россию!", при этом назвав его оскорбительным словом.

Ребёнок получил множество ударов по голове и из-за этого чуть не потерял сознание. Однако, по его словам, он никак не провоцировал других детей.

Сотрудники полиции приступили к расследованию происшествия, к ним присоединилось руководство школы. Мальчика доставили в детскую больницу.

По словам матери школьника, их семья переехала в Великобританию шесть лет назад в поисках работы.

Ранее в Подмосковье пенсионер пригласил к себе в гости ребёнка и избил его.