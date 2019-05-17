В Нагорном Карабахе заявили, что девять штатов США признали его независимость

Глава МИД непризнанной Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) Масис Маилян заявил, что девять штатов США признали её независимость.

— Признание происходит путём принятия решения законодательным органом штата. И там говорится о Республике Арцах. Признаётся право на самоопределение и указывается полное название республики. И в некоторых случаях есть призыв к федеральному центру принять такое же решение, — пояснил министр.

По его словам, конгрессмены из США приезжают в республику почти каждый год.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре области Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики. Азербайджан в ходе последующего конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года проводятся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения же защищает интересы непризнанной республики.