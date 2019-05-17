Кассир недовложила в банкомат 28 миллионов рублей и пойдёт под суд

До этого момента женщина проработала в банке на своей должности более десяти лет.

Старший кассир одного из крупных банков во Владивостоке обвиняется в присвоении 28 миллионов рублей, которые она оставила себе во время загрузки кассет с деньгами для банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

По информации следствия, женщина (имя не называется) более 10 лет работала в банке на позиции старшего кассира. В круг её обязанностей входила также загрузка наличности в кассеты для банкоматов. В ноябре 2018 года она умышленно недовложила в них часть денег, оставив их себе.

Действуя по этой нехитрой схеме, за месяц трудовой деятельности ей удалось переправить в собственный карман более 28 миллионов рублей. Аномальное "исчезновение" купюр из банкоматов было выявлено службой безопасности банка, против женщины были выдвинуты обвинения по статье 160 УК РФ "Присвоение в особо крупном размере".