Катар установил свою экономическую зону в море

Таким образом, государство имеет полные суверенные права на природные ресурсы в пределах этой территории.

Катар установил границы экономической зоны на море, таким образом запретив иностранным судам ловить рыбу без лицензии. Об этом сообщается в заявлении генерального секретаря МИД страны Ахмеда бен Хассана аль-Хаммади.

— Исключительная экономическая зона простирается от берегов государства и берегов островов, которые ему принадлежат, на 200 морских миль или до границ территориальных вод соседних стран в соответствии с двусторонними соглашениями, подписанными с этими странами, — сказано в заявлении аль-Хаммади.

По словам генерального секретаря, Катар имеет полные права на природные ресурсы в его экономических зонах "с точки зрения разведки, использования, управления, разработки этих ресурсов и их сохранения".

Аль-Хаммади отметил, что без специальной лицензии от Катара другие государства не могут заниматься рыбной ловлей.

Ранее Лайф писал, что в Казахстане на Байконуре создадут специальную экономическую зону, поскольку масштаб и уникальность космодрома дают возможность работать с передовыми компаниями со всего мира.