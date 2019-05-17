Госдеп снова призвал Россию наказать виновных в смерти Магнитского

Госдеп США выступил с очередным призывом к властям РФ наказать виновных в смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Заявление главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус опубликовано на его сайте.

— Мы повторяем наш призыв к РФ привлечь к ответственности виновных в задержании... и смерти информатора Сергея Магнитского, юриста, который умер в московской тюрьме в 2009 году, через год после досудебного задержания, которое последовало за его разоблачением схемы налогового мошенничества со стороны российских чиновников, — говорится в публикации.

По словам Ортэгус, "власти России не смогли привлечь виновных к ответственности", невзирая на "убедительные доказательства" того, что к гибели Магнитского привела "преступная деятельность".

Минфин США накануне на основании акта Магнитского внёс в санкционный список чеченский спецотряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, это говорит о страхе Вашингтона перед республикой.