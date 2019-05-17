Запуск ракеты Falcon 9 с 60 интернет-спутниками снова отложен

Ожидается, что старт космического аппарата должен состояться в течение следующей недели.

Американская компания SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на околоземную орбиту 60 спутников проекта Starlink для создания глобальной интернет-сети. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Мы отступаем [от идеи запуска], чтобы обновить программное обеспечение спутников и перепроверить всё на три раза. Всегда хочется сделать по максимуму на земле, чтобы миссия прошла успешно, следующая возможность для запуска ожидается в течение недели, — говорится в сообщении.

Первоначально старт носителя с мыса Канаверал должен был состояться ещё в среду, 15 мая, однако он был перенесён из-за сильного ветра в высоких слоях атмосферы.

Проект Starlink — это одна из инвестиций компании SpaceX, согласно ему на околоземную орбиту будет доставлено более 10 тысяч спутников, которые смогут предоставить доступ к сети Интернет любому жителю Земли при задержке (пинге) не более 20 мс. Ввод системы в эксплуатацию ожидается между 2023 и 2025 годами.