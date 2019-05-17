Минобороны: Боевики готовят в Идлибе провокацию с химическим оружием

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Минобороны: Боевики готовят в Идлибе провокацию с химическим оружием

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Фото: © РИА "Новости" / Михаил Воскресенский

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в провинции Идлиб (Сирия), чтобы обвинить ВКС в химатаках против мирных жителей, информирует российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

По словам жителей населённого пункта Серакаб, в этом районе боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химвеществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов, — поясняется в сообщении.

Боевики хотят организовать постановочную съёмку и выложить её в социальных сетях и западных СМИ, отметили в Центре примирения сторон.

Это не первый случай, когда появляются данные о постановочных съёмках в Сирии. Так, в феврале журналист Би-би-си Рима Далати заявил, что съёмки в госпитале после якобы прошедшей в Думе химической атаки были постановочными.

В апреле в Центре примирения враждующих сторон рассказали, что иностранные СМИ сняли постановочную гибель семьи из-за якобы применения химического оружия войсками Правительства Сирии.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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