Россия передала в сирийскую церковь копию иконы XIII века

Россия отдала христианской церкви в городе Маалюля в Сирии копию иконы священномучеников Сергия и Вакха, которую похитили боевики. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена экспертного совета при Россотрудничестве Татьяну Полоскову.

В 2013 году террористы похитили из древней христианской церкви в Маалюле множество икон, в том числе и икону Сергия и Вакха, написанную в XIII веке.

Как рассказала Полоскова, после освобождения города в 2014 году сирийской армией страна попросила восстановления иконы.

— Нам ответили — восстановите, пожалуйста, икону святых мучеников Сергия и Вакха, и нам дали фотографию, — сказала она.

Отмечается, что икону сделали курские мастера за несколько месяцев.

Маалюля неоднократно захватывалась террористами во время сирийского кризиса. Боевики сжигали храмы, грабили монастыри, брали в плен монахинь. Сейчас постепенно идёт восстановление церквей и возвращение икон на прежние места.