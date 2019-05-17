СМИ: Пенсионный фонд России оцифровал все трудовые книжки

Минтруд планирует до конца весенней сессии внести в ГД соответствующий законопроект.

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян, невзирая на то, что Государственная дума ещё не приняла соответствующий законопроект. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Отмечается, что Минтруд планирует до конца весенней сессии внести в нижнюю палату парламента законопроект об электронных трудовых книжках.

Сейчас проект на рассмотрении правительства.

— При этом, несмотря на отсутствие принятого закона, Пенсионный фонд РФ уже оцифровал все трудовые книжки россиян, — поясняет издание.

По информации газеты, законопроект Минтруда предполагает, что в 2020 году норма будет действовать в тестовом режиме, работодатели начнут передавать данные о сотруднике в информационную систему фонда. При этом с 2021 года норму хотят сделать обязательной для всех работодателей. Отмечается, что работники при желании смогут подать отдельное заявление на ведение бумажных трудовых.

Напомним, идея введения электронных трудовых книжек появилась ещё в 2017 году.