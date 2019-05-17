Участвовавший в протестах в Никарагуа гражданин США погиб в тюрьме

Американца ранил охранник, который применил оружие в ходе нападения на него заключённых.

Американец, участвовавший в протестах против правительства в Никарагуа, погиб в тюрьме в результате столкновения заключённых с охраной, сообщает издание Prensa.

Эдди Антонио Монтес Праслин был арестован в ноябре 2018 года. Он и другие протестующие обвинялись в нападении на объекты правительства в городе Матагальпа.

МВД Никарагуа подтвердило смерть 57-летнего американца. Как сообщает ведомство, его ранил охранник, применивший оружие из-за нападения на него заключённых. Монтеса доставили в больницу, где он и скончался.

Антиправительственные протесты в Никарагуа происходят с апреля 2018 года. Недовольства людей начались после предложенной властями реформы, предполагающей увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

Несмотря на то что президент страны Даниэль Ортега отменил её, протесты не прекратились. Так, лидер оппозиции Медардо Майрена выступал против строительства трансокеанского канала в Никарагуа и за сохранение крестьянских земель. Его обвинили в терроризме и организации убийств и приговорили к 216 годам тюрьмы.